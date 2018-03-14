Знаменитый английский физик-теоретик Стивен Хокинг умер в возрасте 76 лет

Знаменитый английский физик-теоретик Стивен Хокинг умер рано утром в среду в возрасте 76 лет. Об этом сообщает BBC.

"Это подтвердили дети Хокинга, отметив, что их отец был великим ученым и необыкновенным человеком, чья работа и наследие будут жить в течение многих лет", - говорится в сообщении.

Стивен Хокинг - один из наиболее влиятельных и известных физиков-теоретиков нашего времени, один из основоположников квантовой космологии. Он изучал теорию возникновения мира в результате Большого взрыва, а также теорию чёрных дыр.

Он опубликовал множество книг для популяризации науки, самая знаменитая - о появлении Вселенной "Краткая история времени", которая стала бестселлером. Она разошлась 10-миллионным тиражом.

Всю жизнь Хокинг боролся с болезнью бокового амиотрофического склероза, которая впоследствии парализовала его и приковала к инвалидной коляске. Он утратил способность говорить, подвижность осталась лишь в мышце щеки, к которой прикреплен искусственный синтезатор речи.

В 2015 году вышел британский фильм "Вселенная Стивена Хокинга" об истории жизни ученого.