100 ультрас устроили массовую драку в центре Львова

6 ноября в 23 часа около сотни футбольных фанатов из Германии, Франции и Украины устроили массовую драку на площади Галицкой в центре Львова. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Львовской области.

Разнимали фанатов не только патрульные, а и бойцы спецподразделения ТОР. В результате драки пострадали два сотрудника правоохранительных органов, повреждены два служебных автомобиля. 12 участников побоища задержали. Восемь из них - иностранцы, четверо - львовяне в возрасте от 20 до 22 лет.

Полиция устанавливает обстоятельства инйидента и участников драки. Решается вопрос о правовой квалификации происшествия.

Вероятно, иностранцы прибыли на поединок Лиги Европы "Александрия" - "Сент- Этьен", который состоится сегодня на арене Львов. По материалам ЛІГАБізнесІнформ.