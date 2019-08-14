14 серпня християни України святкують Маковія

Православні християни України 14 серпня святкують Медовий Спас (Маковія). Це свято є ще так званим першим Спасом. Другий, Яблучний, святкують 19 серпня, а Горіховий - 29 серпня.

Медовий Спас ще називають Маковеєм. Цього дня печуть млинці із маком та медом. Маковеєм цей день називають на честь пам'яті семи старозавітних мучеників Маккавеїв, які померли в 166 році до н. е. В Україні назву свята творчо переосмислили і зв'язали її з маком, який якраз дозріває до середини серпня. Тому в церкві завжди святили макові квіти, додаючи до букету чебрець, руту, волошки та м'яту. Цього дня дівчата обсипали хлопців маком.

Саме 14 серпня українці в давнину починали збирати мед з пасік, стільники у вуликах до цього часу зазвичай вже наповнені. Від ранку пасічники переглядали вулики, вибирали кілька з них, брали мед і несли до церкви освячувати просто у сотах.

Люди йшли до храмів, де здійснювали мале освячення води. Звідси ще одна назва свята - Спас на воді. Цього дня наші предки освячували колодязі, перед тим їх добре вичистивши.

Частину освяченого меду обов'язково віддавали біднякам, у такий спосіб вітаючи з Медовим Спасом. Увечері люди збиралися на свято біля річки. Бджолярі частували медом дітей, які на знак подяки співали пісні.

Така увага до меду для українців пояснювалася тим, що ним лікували рани, гострі і хронічні хвороби внутрішнього походження, і просто втому чи виснаження.