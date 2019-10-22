23 октября ярмарки пройдут в шести районах Киева (адреса)

Завтра, 23 октября, сезонные ярмарки пройдут в шести районах столицы. Они проводятся с целью более полного удовлетворения потребностей жителей столицы в сельскохозяйственной продукции.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы Киевской горгосадминистрации (КГГА).

Согласно сообщению, ярмарки состоятся в:

в Голосеевском районе – Стратегическое шоссе (в пределах просп. Науки и ул. Малокитаевская), ул. Демеевская, 45-47;

в Дарницком районе – просп. Николая Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ “Аркадия” до станции метро “Осокорки”), пересечение улиц Павла Чубинского и Юрия Пасхалина, ул. Анны Ахматовой, 31;

в Деснянском районе – ул. Электротехническая (от заправки WOG – 2, 4-Б, 6, 16, 10, 18, 26, 28, и с другой стороны от – 5, 5-А, 7, 11, 9, 9-А до заправки SHELL; Электротехническая 2-А, напротив центрального входа рынков “Горизонт-2000” и “Глория-Т”);

в Днепровском районе – просп. Соборности, 2-20;

в Печерском районе – ул. Большая Васильковская (в пределах улиц Ежи Гедройца и Ковпака)

в Подольском районе – просп. Правды, 5-11.

По материалам КиевВласть.com.ua