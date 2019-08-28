29 августа - Ореховый Спас: приметы праздника и традиции

Третьим Спасом или Ореховым Спасом называют перенесение с Эдессы в Константинополь одной из величайших святынь христианства - Нерукотворного образа Иисуса Христа. Православная церковь отмечает праздник ежегодно 29 августа.

Об истории, обычаях и традициях праздника 29 августа - Орехового Спаса 2019, а также о главных приметах и гаданиях в этот день пишет Сегодня.Lifestyle.

Значение праздника Орехового Спаса 2019

По легенде, больной проказой сирийский царь Авгар Ухамо попросил Иисуса позировать придворному художнику Ананию. Но сделать портрет не удавалось, потому что лик сиял неземным светом. Тогда Христос поднес к лицу полотняный убрус-полотенце, и на нем отпечатался его образ. Чудодейственная святыня помогла царю излечиться. Ее установили на городских воротах Эдессы.

Этот праздник также называют Спас на полотне или Ореховый Спас - созревают орехи, их несли святить в церковь. Хороший урожай орехов - на снежную, морозную зиму. В церкви освящали лен, прядево и полотно, которые использовали при лечении болезней и гадании.

Гадание на Ореховый Спас 29 августа

Традиционно на Третий Спас девушки гадали на орехах - срывали их с дерева. Если плод спелый - к любви. Недозрелый - стоит ждать важную новость. Гнилой - к беде. Горький орех - к проблемам в отношениях. Если удалось найти два сросшиеся орехи - это к везению. Их нужно сорвать левой рукой и положить в кошелек. Тогда будут водиться деньги.

Приметы на Ореховый Спас

По некоторым приметам судили о том, какой будет зима. Если журавли потянулись на юг, значит, зима будет ранняя. А жара, начавшаяся в этот день, свидетельствует о том, что во второй половине сентября будет холодно и дождливо. Хорошая погода 29 августа - запасов хватит на всю зиму, поскольку она, по приметам, будет короткой. По материалам Вести-UA