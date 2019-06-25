49,5% украинских респондентов поддерживают решение об автономии Донбасса - опрос

Почти половина украинских респондентов поддерживают решение о предоставлении автономии в составе Украины оккупированным территориям Донецкой и Луганской областей ради прекращения боевых действий и мирного урегулирования конфликта на Донбассе. Таковы данные опроса, проведенного с 13-го по 21 июня центром "Социальный мониторинг" и Украинским институтом социальных исследований имени Яременко, сообщает "Интерфакс-Украина".

49,5% респондентов ответили, что поддержали бы автономию Донбасса ("скорее поддержали бы" - 29,1% опрошенных и "точно поддержали бы" - 20,4%).

При этом не готовы поддержать автономию 30,7% респондентов "(точно не поддержали бы" - 17,5%, "скорее не поддержали бы" - 13,2%).

Затруднились ответить на вопрос 19,8%.

Опрос провели среди 3 тыс. респондентов старше 18 лет методом личного формализованного интервью (face-to-face) по месту жительства респондентов. Статистическая погрешность - 1,8%.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства. По материалам "Гордон".