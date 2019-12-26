Адвокат Кузьменко опубликовал ее разговор о "сакральной жертве Марусе Звиробий"

Собеседницы не говорили о Павле Шеремете.

Адвокат подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко Владислав Добош опубликовал расшифровку телефонного разговора, в котором его подзащитная говорит о некой "сакральной жертве Марусе Звиробий".

Адвокат опубликовал текст разговора в фейсбуке и подчеркнул, что в нем не было даже упоминания о Шеремете.

"На брифинге МВД, а затем и в суде был публично открыт разговор Юлии Кузьменко с лицом Т, в которой говорится о Марусе Звиробий, где якобы Юля что-то страшное задумывает против Маруси и ее деток! А теперь внимание, расшифровка разговора с контекстом, в котором об этом говорилось. И пусть мне кто-то скажет, что это не политическое дело и не расправа! И где здесь Шеремет?! Вопрос кому это выгодно?", - написал Добош.

"К - это Кузьменко. Т - собеседница", - добавил он.

Из текста видно, что женщины говорили о нуждах украинской армии, и о том, что уровень обеспечения вооруженных сил сейчас приблизительно такой же, как и в 2013 году. О Марусе Звиробий они говорят как о человеке, который может "переплюнуть попсового героя "Слуги народа", но не в контексте того, что она должна погибнуть, а того, что она, как человек, побывавший на фронте, сможет отстоять права и интересы военных.

"Нам нужна героиня, потому что попсовый персонаж "Слуги народа" можно переплюнуть или геем, или попом, или бабой", - говорит собеседница Кузьменко.

Затем собеседницы начали обсуждать информационную политику в стране, а также то, что активисты часто не умеют пользоваться методами распространения информации.

Напомним, 12 декабря начальник криминальной полиции Евгений Коваль заявил на брифинге, что подозреваемая в убийстве Павла Шеремета врач и волонтер Юлия Кузьменко (Лиса) якобы обсуждала возможность совершения преступления в отношении волонтера Маруси Звиробий.

13 декабря Печерский районный суд Киева арестовал Кузьменко без права внесения залога до 8 февраля. По версии следствия, она заложила бомбу под машину Шеремета летом 2016 года и привела ее в действие. 24 декабря Апелляционный суд оставил приговор Кузьменко в силе.

Днем ранее, 23 декабря, Апелляционный суд также оставил под стражей другого подозреваемого в убийстве Шеремета - Андрея Антоненко.

Следствие считает организатором убийства Антоненко, увлекшегося "ультранационалистическими идеями" и культивирующего "величие арийской расы, разграничения общества по принципу национальной принадлежности". По версии полиции, убийство белоруса должно было привлечь внимание общества к национал-радикальным идеям.

К своему замыслу Антоненко якобы привлек жительницу Киева, волонтера Юлию Кузьменко (Лиса) и контрактницу Яну Дугарь, а также других неустановленных лиц. Однако, по версии следствия, именно Антоненко руководил действиями членов группы, распределял между ними роли, купил боеприпасы, обеспечил транспорт и выбрал время убийства. По материалам LB.ua