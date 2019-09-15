Родные популярной российской актрисы Анастасии Заворотнюк закрылись от внешнего мира и не афишируют информацию о ее состоянии. Страшный диагноз актрисы - "последняя степень рака мозга" - озвучил в соцсети отец- основатель Ласкового мая Андрей Разин, пишет Главред.

Также стало известно, что Анастасия Заворотнюк очень поздно обратилась к онкологам, так как игнорировала симптомы ужасного недуга. Актриса в срочном порядке прошла химиолучевую терапию, но это не помогло. Даже лечение в Польше не дало желаемых результатов.

А неделю назад Заворотнюк обратилась в частную профильную клинику в Москве, где и находится в настоящее время.

По информации росСМИ, из-за осложнений актрису ввели в состояние комы и прекратили интенсивную терапию. Также стало известно, что Заворотнюк частично парализовало.

О том, что ждет любимицу публики Анастасию Заворотнюк в ближайшем будущем, рассказала российским журналистам известная гадалка и ясновидящая Галина Янко.

"Сейчас вопрос не в наших молитвах и в ее жизнелюбии, сейчас полностью надежда на врачей и на правильный подбор медикаментов. В данном случае, я вижу, что ее организм не воспринимает некоторые методы лечения, что усугубляет процесс выздоровления. Конечно, это не 100 процентное излечение, но вероятность выхода именно из данной ситуапции с успехом на 65 %", - сказала гадалка.

Янко утверждает, что проблемы со здоровьем, которые свалились на Заворотнюк - следствие порчи.

"Это видно по картам, так как методы воздействия на человека показаны картой смерти. Это говорит о том, что человек специально делал ей порчу, чтобы довести ее до могильной плиты. Кто конкретно это сделал, сейчас понять весьма сложно. Могу только сказать, что этот человек, скорее всего, ей знаком. Между ними шла тихая война на протяжении какого-то времени. Да мысли ее сейчас, несмотря на состояние, полностью идут к тому, чтобы все же постараться задержаться на этой земле как можно больше. Именно из этого кризиса она выйдет, но позже ее состояние ухудшится снова", - убеждена гадалка.