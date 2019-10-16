"Бабье лето" в Киеве продлится до следующих выходных

Атмосферные фронты ожидаются в конце следующей недели

Период сухой и теплой осенней погоды, который обычно называют "бабьим летом", продлится в Киеве до следующих выходных, до 25-27 октября. Об этом в комментарии РБК-Украина сказала заместитель начальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня.

Как отметила синоптик, это лишь предварительные расчеты и прогноз Укргидрометцентра может будет изменен.

"Бабье лето - это когда осенняя погода устанавливается, а затем наступают теплые, сухие и солнечные дни, и сейчас оно продолжается, и продлится на этой неделе и в начале следующего. По сегодняшним данным, изменение погоды ожидается на следующие выходные - на 25, 26, 27 октября, когда придут атмосферные фронты, циклоны, дожди и установится прохладная погода", - сказала она.

Голеня сообщила, в начале следующей недели температура немного снизится и уже не будет превышать 20 градусов.

Синоптик отметила, что сейчас в Киеве установилась аномальная "жара", поскольку обновляются рекорды температуры за всю историю наблюдений. "Это максимальные температуры для середины октября, когда температурный фон на грани 25 градусов", - сказала Голеня. В то же время температуры выше 25 градусов в октябре - это не редкость для столицы, рассказала она.

Заместитель начальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра также напомнила, что следующий месяц, ноябрь, в Киеве обычно приносит дожди и существенное снижение температуры. "Очень редко в ноябре бывает солнечно. Там более мрачная погода", - сказала она и добавила, что ноябрь-декабрь самые облачные месяцы года.

Как сообщало РБК-Украина, в субботу, 12 октября, в Киеве началось "бабье лето", а уже в воскресенье температура поднялась до 23,8 градусов, что на 0,4 градуса выше предыдущего максимума температуры воздуха, зафиксированного в 2014 году.

Кроме того, после полудня во вторник, 15 октября, столбик термометра в Киеве поднялся до 24,1 градусов, что также является историческим рекордом.