Бывший министр здравоохранения в правительстве Николая Азарова Раиса Богатырева вышла из СИЗО после внесения 6 млн гривен залога.

"Она уже на свободе", - сказал ее адвокат Дмитрий Беляев в комментарии Українським Новинам.

По его словам, Богатырева планирует добиться принятия прокуратурой решения о закрытии уголовного дела.

Богатырева была задержана 27 августа в аэропорту Киев по возвращении в Украину.

28 августа суд постановил арестовать Богатыреву на 60 суток с возможностью внесения залога в размере 6 млн гривен.

Залог внес народный депутат Вадим Новинский.

В 2014 году против Богатыревой открыли уголовное дело по подозрению в хищении бюджетных средств на сумму 6,5 млн гривен во время закупок в 2012 году иммунобиологических препаратов, лекарственных средств и медицинского оборудования. По материалам Новое Время.