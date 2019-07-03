Богомолец внесла в Раду законопроект о дематюкации языка

Народный депутат Ольга Богомолец (БПП) зарегистрировала в Верховной Раде законопроект No10414 "О противодействии сквернословию" (о дематюкации языка) (о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о дематюкации языка).

Народный депутат Ольга Богомолец (БПП) зарегистрировала в Верховной Раде законопроект No10414 "О противодействии сквернословию" (о дематюкации языка) (о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о дематюкации языка).

Соответствующий законопроект зарегистрирован в ВР 2 июля, передает Цензор.НЕТ.

Автором законопроекта выступила народный депутат Ольга Богомолец. Главным комитетом значится комитет по вопросам свободы слова и информационной политики, который возглавляет Виктория Сюмар. Текста законопроекта на сайте Рады пока нет. По материалам censor.net.ua