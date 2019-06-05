Больше половины украинцев поддерживают вступление страны в ЕС и НАТО

В Украине 62% граждан выступают за вступление страны в Европейский Союз и более 50% - за интеграцию в НАТО, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг".

Так, согласно опросу, поддержка прозападного вектора страны в дальнейшем преобладает: 62% выступают за вступление Украины в Европейский Союз (22% - против), 53% - в НАТО (31% - против).

При выборе нескольких векторов экономической интеграции - 57% опрошенных поддерживают вступление Украины в ЕС, 24% - равноудаленность от России и Запада, и 10% - за вступление в Таможенный союз.

"Поддержка европейской и евроатлантической интеграции ощутимо преобладает в центральных и западных регионах Украины, среди избирателей партий "Европейской солидарности", "Голос" и "Гражданской позиции".

Опрос проводился 29 мая – 3 июня 2019 года среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше. Опрошено 2 тыс. респондентов путем личного формализованного интервью (face-to-face). Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Статпогрешность не больше 2,2%