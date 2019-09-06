Чернобыль в 2019 году посетило рекордное количество туристов

В зоне отчуждения должны полноценно заработать водные и воздушные маршруты.

Всего в зоне отчуждения утвердили более 20 туристических маршрутов ╘ Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения

В 2019 году посещаемость Чернобыльской зоны отчуждение стала рекордной, сообщила пресс-служба Госагентства Украины по управлению зоной отчуждения. Также в "зоне" утверждено по 21 маршрут посещения, среди которых 13 наземных, 5 водных и 3 воздушные.

"Основная задача, которая стоит перед нами - безопасность каждого посетителя, который пересекает границы зоны отчуждения. Количество посетителей значительно возрастает ежегодно, как и интерес к теме Чернобыля в целом. Чтобы обеспечить потребность посетителей в интересной и правдивой информации, мы поддерживаем развитие новых форм посещения, которые позволяют нам качественно коммуницировать с туристами", - отметил глава ГАЗО Виталий Петрук.

Указано, что в этом году также установлен новый рекорд посещаемости "зоны". В Чернобыль и Припять приехал 74 671 турист за восемь месяцев.

"Только за август 2019 года зону посетило 14 416 человек. С начала года этот показатель увеличился в пять раз: еще в январе-феврале зону посещало менее 3 тысяч человек в месяц, а начиная с марта количество туристов начало стремительно расти", - отметили в ГАЗО.

Водные и воздушные маршруты заработают полноценно после завершения обустройства контрольно-пропускных пунктов.

Как сообщалось, в течение первого полугодия 2019 года зону отчуждения посетили 40046 лиц. Этот показатель вырос вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За первое полугодие 2018 года Зону посетили 20609 человек.

Наибольший интерес к зоне отчуждения у туристов из Украины - 10171 посетитель, Великобритании - 6998, Польши - 4343, Германии - 3747, США - 2455. Всего в зону отчуждения приезжали туристы из 121 страны