Дебаты на "Олимпийском": ожидается около 60 тысяч зрителей

Зрителей начнут запускать на стадион в 16:00 - за три часа до дебатов.

Ожидают, что на дебаты между кандидатами в президенты, которые пройдут сегодня, 19 апреля, на НСК "Олимпийский", придут около 60 тысяч человек.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

На НСК уже установлены две сцены, одна напротив другой, фан-зону разделили. Это ради безопасности, пояснили в полиции, где предупредили, что всех зрителей будут пускать через рамки с металлоискателем и осматривать.

В десять утра возле стадиона перекроют дороги для движения транспорта. Вечером в ограниченном режиме будут работать и ближайшие станции метро. Зрителей начнут запускать на стадион за три часа до дебатов, которые начнутся в 19:00.

Ожидают, что на дебаты 19 апреля придут около 60 тысяч человек

Как сообщал УНИАН, штабы кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского продолжают активно договариваться о формате дебатов, которые состоятся 19 апреля на НСК "Олимпийский".