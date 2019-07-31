Дело Гандзюк: в Херсоне активисты на стене горсовета пообещали наказать убийц

На стене Херсонского горсовета появился мурал - надпись "Убийцы Кати Гандзюк будут наказаны".

Об этом в среду, 31 июля, сообщается в Facebook сообществе Кто заказал Катю Гандзюк?.

Активисты опубликовали соответствующее фото, которое сопроводили таким текстом: "Год со дня нападения на Катю Гандзюк. На стене горсовета в Херсоне проступила надпись. Так и будет. Мы не слезем".

Напомним, что ранее Генеральная прокуратура остановила досудебное расследование в отношении Владислава Мангера и Алексея Левина.

Напомним, 31 июля 2018 года в Херсоне неизвестный облил концентрированной серной кислотой Екатерину Гандзюк. Были задержаны пятеро подозреваемых в покушении, в том числе мужчина, зафиксированный на видео с камер наблюдения как покупатель серной кислоты.

4 ноября Гандзюк скончалась. После этого следователи изменили квалификацию нападения на нее на оконченное преступление - умышленное убийство, совершенное группой лиц, из корыстных побуждений, с особой жестокостью, по заказу. По материалам ГолосUA