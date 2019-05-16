Депортацию крымских татар нужно признать геноцидом в судебном порядке - Меджлис

Необходимо организовать открытую общественную дискуссию на тему - что необходимо предпринять, чтобы судебные органы признали депортацию крымскотатарского народа актом геноцида.

Об этом в Укринформе в ходе Круглого стола "75-летие депортации крымскотатарского народа: последствия и перспектива признания актом геноцида судебными органами Украины" сказал глава правления Крымскотатарского Ресурсного центра, член Меджлиса крымскотатарского народа Эскендер Бариев.

"В преддверии 75-летия депортации крымскотатарского народа мы хотим организовать открытую дискуссию для того, чтобы подумать, что необходимо предпринимать и сделать всем вместе - политикам, общественным деятелям, юристам и историкам - для того, чтобы депортация крымскотатарского народа в 1944 году была признана геноцидом именно судебными органами", - сказал Бариев.

По его словам, в этом году Латвия уже создала прецедент, приняв решение о признании депортации крымских татар геноцидом.

"Первое иностранное государство Латвия уже признало депортацию крымскотатарского народа геноцидом. 9 мая сейм Латвии принял такое решение", - сообщил член Меджлиса.

По его словам, правозащитники и общественники продолжат работу в данном направлении с такими странами, как Литва, Эстония, Польша и Германия.

"В эти дни лидер крымскотатарского народа находится в Канаде и есть надежда, что там тоже депортация крымских татар будет признана геноцидом", - отметил Бариев. Читайте также: Чубаров анонсировал памятные мероприятия к годовщине депортации крымских татар

В то же время, он считает, что "самым важным фактором для того, чтобы депортация была признана геноцидом во всем мире, является решение об этом в представительном и законодательном органе Украины - Верховной Раде Украины".

"Данное решение было принято 12 ноября 2015 года... Теперь наша задача - претворить в жизнь данное решение в судебном порядке", - резюмировал член Меджлиса.

Как сообщал Укринформ, парламент Канады в четверг запланировал голосование за постановление о признании депортации крымских татар актом геноцида. В случае принятия постановления 18 мая в Канаде будет провозглашен днем памяти депортации крымских татар.

Как сообщалось, 18 мая 1944 года началась насильственная депортация из Крыма в Среднюю Азию крымских татар. Всего было депортировано более 180 тысяч человек.

Согласно постановлению Верховной Рады Украины, день 18 мая объявлен Днем памяти жертв геноцида крымскотатарского народа.