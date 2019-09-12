Деятельностью Зеленского довольны 71% украинцев, Рады - 39%, Гончарука - 29% - опрос "Рейтинга

55% украинцев считают, что дела в Украине развиваются в правильном направлении, свидетельствуют результаты исследования, проведенного 6-10 сентября социологической группой "Рейтинг" и обнародованные в четверг.

Противоположного мнения придерживаются 18% опрошенных, 26% не определились по этому вопросу.

Лучше оценивают направление развития страны на западе и юге страны, относительно хуже - в центре и на востоке. Более оптимистичной остается молодежь и избиратели "Слуги народа". Зато относительно больше пессимизма наблюдается среди старших сторонников партий "Европейская солидарность" и "Оппозиционная платформа - За жизнь".

71% опрошенных заявили, что довольны деятельностью президента Украины Владимира Зеленского, 11% – противоположного мнения, 18% - не смогли сформировать свое отношение к нему. По сравнению с июлем текущего года уровень удовлетворенности работой главы государства вырос почти в полтора раза.

Положительно оценивают работу главы правительства Алексея Гончарука 29% опрошенных, отрицательно - 11%, 2/3 еще не смогли дать оценок новому премьер-министру.

Работой новоизбранной Верховной Рады довольны 39% респондентов, недовольны - 16%. Затруднились оценить - 45%.

Подавляющее большинство опрошенных (более 90%) поддерживают инициативы о досрочном прекращении полномочий народного депутата за кнопкодавство и прогулы, уменьшение количества народных депутатов с 450 до 300 и снятие депутатской неприкосновенности.

Более 70% поддерживают предоставление законодательной инициативы гражданам Украины, расширение полномочий президента при назначении руководителей Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), а также увеличение количества уполномоченных по правам человека (омбудсменов). Около двух третей выступают за закрепление в Конституции нормы о выборах народных депутатов по пропорциональной избирательной системе и отмену адвокатской монополии.

В ходе опроса методом личного формализованного интервью (face-to-face) было опрошено 2500 респондентов в возрасте от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Ошибка репрезентативности исследования не превышает 2%.