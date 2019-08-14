Дітям без щеплень заборонено відвідувати школу - МОЗ і МОН

Школу дозволено відвідувати лише щепленим дітям

У міністерствах вважають, що батьки мають право вибирати відмову від вакцинації, але нещеплених дітей до школи не допустять.

Міністерство охорони здоров'я і Міністерство освіти і науки підтвердили заборону на відвідування школи і дитячого садка дітьми, які не були вакциновані згідно з національним календарем щеплень. Про це заявили глави міністерств Уляна Супрун і Лілія Гриневич на прес-конференції в середу, 14 серпня.

"Якщо у дитини немає щеплень і немає медичних протипоказань для щеплень, вона не повинна бути допущеною до школи. У неї повинна бути альтернативна форма навчання. Якщо батьки від цього відмовляються - це їхній вибір. Але їхня дитина не буде допущена до школи", - сказала Супрун.

Вона нагадала, що стаття 15 закону України про захист населення від інфекційних хвороб прямо говорить, що дітям, які не були вакциновані за національним календарем щеплень, забороняється відвідувати навчальні заклади.

"Це було підтверджено Верховним Судом України", - додала Супрун і зазначила, що в умовах спалаху кору і перед загрозою спалаху дифтерії невакциновані члени колективу можуть становити небезпеку не тільки для інших дітей, але і їхніх сімей і вчителів.

"Міністерство освіти і науки теж закликає всіх батьків зробити необхідні щеплення згідно з національним календарем. Якщо Міністерство охорони здоров'я вважає важливим і доцільним дотримання календаря, ми повинні керуватися цими настановами", - сказала Гриневич.

Міністр додала, що відвідування школи - не єдина форма отримання освіти в Україні.

"Якщо це якась світоглядна позиція батьків, вони мають право на альтернативні способи отримання освіти. Наприклад, дистанційний або індивідуальний", - додала вона. За матеріалами Корреспондент.net