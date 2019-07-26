Экипаж задержанного танкера NEYMA прибыл в Россию

Капитан судна настаивает, что они не нарушали ни украинский, ни российский закон.

Члены экипажа российского танкера Neyma, который Служба безопасности Украины задержала в порту Измаила, уже прибыли в Москву. При этом капитан судна Илья Дробязко заявил, что не собирается давать никаких показаний украинским судам, ведь он не является свидетелем в деле о захвате Россией 24 украинских моряков в Керченском проливе.

"Мы ничего не нарушали - ни украинских, ни российских законов", - подчеркнул Дробязко.

По его словам, перед заходом в порт города Измаил Одесской области все формальности были соблюдены. Дробязко отметил, что команда вроде бы оформила разовый переход.

"В этот же день мы пришвартовались у судоремонтного завода в порту Измаил, а на утро пришли люди, которые представились работниками военной прокуратуры Одессы и начали проводить следственные мероприятия", - рассказал капитан задержанного судна.

По его словам, экипаж не планировал конфликтовать с украинскими правоохранителями. Однако Дробязко считает, что они не имели права подниматься на борт без представителя российского консульства.

Капитан Neyma также рассказал, что представители одесской прокуратуры разъяснили права и обязанности членам экипажа с учётом законодательства Украины.

"Всё было мирно, разрешали связываться с родными", - добавил Дробязко.

Он сообщил, что команда танкера работает по контракту "на перегон для постановки судна на ремонт" и не имеет никакого отношения к событиям ноября 2018 года, когда танкер Neyma блокировал проход украинским кораблям в Керченском проливе.

25 июля СБУ вместе с военной прокуратурой задержали российский танкер NEYMA. 24 июля в порт Измаил под флагом РФ зашел танкер NIKA SPIRIT. По данным международной информационной системы EQUASIS он был идентифицировано как уже известный танкер NEYMA, который российские оккупанты использовали для перекрытия Керченского пролива и блокирования прохода украинской корабельной группе через него в ноябре 2018 года. Против судна и компании, которой он принадлежит, Украина ввела санкции.

Экипаж задержанного судна отпустили, ведь, по данным СБУ, его члены не принимали участия в блокировании украинских кораблей в Керченском проливе.

25 ноября 2018 года российские спецназовцы атаковали и захватили два катера и рейдовый буксир ВМС Украины, направлявшиеся из Одессы в Мариуполь. Ранения получили несколько моряков, в плен попали 24 украинских военнослужащих.

Украина указала на незаконность захвата кораблей и "судов" над моряками, подчеркнув, что переход в Мариуполь осуществлялся в соответствии с нормами международного права. Позицию страны разделяют западные партнеры, включая государства "Большой семерки".

25 мая Международный трибунал ООН по морскому праву вынес решение, которым обязал РФ освободить два катера, рейдовый буксир ВМС Украины и 24 украинских моряков, захваченных в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года. Решение поддержали 19 судей, российский судья голосовал "против". Россия отчиталась трибуналу о выполнении требования, но украинцев до сих пор удерживают в СИЗО "Лефортово" (Москва), РФ продолжает манипулировать собственным пониманием решения.

17 июля Лефортовский суд Москвы продлил срок содержания под стражей всем 24 морякам еще на три месяца.

По материалам Интерфакс