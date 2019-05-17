Евровидение-2019: прогнозы букмеров

В Тель-Авиве определились победители второго полуфинала международного песенного конкурса "Евровидение-2019". Об этом сообщает Eurovision.tv.

По итогам суммарного голосования жюри и зрителей в финал соревнования вошли Северная Македония, Голландия, Албания, Швеция, Россия, Азербайджан, Дания, Норвегия, Швейцария и Мальта.

По результатам выступления в первом полуфинале 14 мая в заключительный этап конкурса прошли Греция, Беларусь, Сербия, Кипр, Эстония, Чехия, Австралия, Исландия, Сан-Марино и Словения.

Великобритания, Германия, Испания, Италия и Франция, которые входят в состав Большой пятерки учредителей, а также Израиль на правах страны- хозяйки выступят в финале автоматически.

Финал состоится в субботу, 18 мая.

Ометим, что второй полуфинал "Евровидения-2019" внес свои коррективы в прогнозы букмекеров. Эксперты определились с тройкой своих победителей.

Фаворитом букмекеров по-прежнему остается голландский исполнитель Дункан Лоуренс со своей песней Arcade. Его шанс на победу составляет 43%, - передает racurs.ua.

Ранее его шансы оценивались вдвое ниже, однако Лоуренс все равно заметно опережал своих конкурентов.

Следом за лидером симпатий идет австралийка Кейт Миллер-Хайдке со своей песней Zero Gravity. Ранее шансы австралийки были гораздо скромнее - она занимала 9-е место, но после второго тура Миллер-Хайдке уверенно заняла второе место.

Шведский исполнитель Джон Лундвик, который ранее был вторым претендентом, сместился ниже, но тройку лидеров не покинул. Его песня Too Late for Love приносит ему 8% шанса на победу.

Ранее 4-е место занимал российский исполнитель Сергей Лазарев. Однако теперь его потеснили, и он опустился аж на 7-е место рейтинга. В процентах он потерял 4% (5% против 9% ранее). По материалам FaceNews