"Евровидения-2020" пройдет в Роттердаме

Организаторы международного песенного конкурса открыли завесу тайны и назвали место проведения следующего "Евровидения".

По их словам, городом проведения конкурса стал Роттердам. Они рассказали, что выбрали этот город из-за его особой истории и отличительных черт.

"Мы выбираем концертный зал Ahoy ("Ахой"), который, по нашим оценкам, является наиболее подходящей площадкой", - добавил организаторы.

Планируется, что площадка будет вмещать в себя 180 млн зрителей.

Полуфинал конкурса пройдет в 2020 году 12 и 14 мая, а финал - 16 мая.

Ранее сообщалось, что Амстердам решил отказаться от "Евровидения". По материалам Главное.