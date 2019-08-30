"Евровидения-2020" пройдет в Роттердаме
Организаторы международного песенного конкурса открыли завесу тайны и назвали место проведения следующего "Евровидения".
По их словам, городом проведения конкурса стал Роттердам. Они рассказали, что выбрали этот город из-за его особой истории и отличительных черт.
"Мы выбираем концертный зал Ahoy ("Ахой"), который, по нашим оценкам, является наиболее подходящей площадкой", - добавил организаторы.
Планируется, что площадка будет вмещать в себя 180 млн зрителей.
Полуфинал конкурса пройдет в 2020 году 12 и 14 мая, а финал - 16 мая.
Ранее сообщалось, что Амстердам решил отказаться от "Евровидения". По материалам Главное.