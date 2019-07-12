Феофанию вывели из системы привилегированных медучреждений

Верховная Рада не поддержала законопроект об исключении больницы "Феофания" и медучреждений АМНУ из принципа "деньги следуют за пациентом". Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.

В ведомстве отмечают, что с 2020 года все медучреждения ГУД и НАМНУ с 2020 года должны перейти на модель оплаты за медицинскую услугу. Этим медучреждениям необходимо заключить договора с Нацслужбой здоровья, которая будет оплачивать медуслуги в рамках программы медицинских гарантий.

"С 2020 году все медицинские учреждения в Украине должны играть по единым правилам. Больше не должно существовать привилегированных медицинских систем, например, отдельных медицинских систем для депутатов и чиновников. Мы создаем единое медицинское пространство", - цитирует пресс-служба Минздрава заместителя министра Павла Ковтонюка.

Ранее сообщалось о том, что депутаты Херсонского облсовета саботируют введение медицинской реформы в области, из-за чего медучреждения Херсонщины могут лишиться государственного финансирования. По материалам ZN.UA