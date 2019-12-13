Фигурантка дела Шеремета была в зоне АТО в день убийства - нардеп

Фигурантка дела Павла Шеремета Яна Дугарь якобы была на фронте в день убийства журналиста. Об этом сообщила в Facebook нардеп Евросолидарности Яна Зинкевич.

В качестве аргумента она приложила фото "справки, которая это подтверждает". В ней указано, что Дугарь находилась в зоне АТО с июня по сентябрь 2016-го, тогда как убийство Шеремета произошло 20 июля. При этом на документе нет печатей и подписей.

Вчера полиция сообщила, что подозреваемые в убийстве Шеремета: медсестра Яна Дугарь, врач и волонтер Юлия Кузьменко, музыкант и доброволец Андрей Антоненко. По материалам ЛІГАБізнесІнформ.