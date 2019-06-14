Филарет незаконно созывает так называемый собор УПЦ КП - ПЦУ

У почетного патриарха Филарета нет законных прав созывать на 20 июня так называемый Поместный собор ликвидированной УПЦ Киевского патриархата.

Киевская митрополия Украинской православной церкви (ПЦУ) обнародовала заявление в ответ на анонсирование Филаретом "Поместного собора УПЦ КП".

- Почетный патриарх Филарет не имеет права единолично созывать "Поместный собор УПЦ КП" ни по уставу Православной церкви Украины, ни даже по прекращенному уставу УПЦ КП, - объяснили в ПЦУ.

В который раз отмечается, что УПЦ КП прекратила свою деятельность путем присоединения к Православной церкви Украины, поэтому проведение любых мероприятий от ее имени являются незаконными.

- Самовольное и неуставное проведение собраний неопределенной группы неуполномоченных лиц с присвоением этому собранию названия "Собора" будет означать церковное разделение и отделение организаторов и участников таких собраний от Православной церкви Украины со всеми каноническими и юридическими последствиями, - говорится в заявлении.

На днях почетный патриарх Филарет заявил, что созывает на 20 июня собор Киевского патриархата. По материалам ICTV Факти