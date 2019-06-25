Филарет обвинил ПЦУ в рейдерстве храмов

Православная церковь Украины осуществляет рейдерский захват храмов Украинской православной церкви Киевского патриархата, что требует вмешательства властей. Об этом глава "восстановленной" Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет заявил на пресс- конференции в своей резиденции в Киеве, передает корреспондент УНН.

"Так называемая Православная церковь Украина начала рейдерские атаки и захватывает наши храмы. Прежде всего, захватили уже Феодосиевский мужской ставропигиальный монастырь, Успенскую церковь в Киеве, сейчас планируется захват Владимирского собора. Думаю, этими захватами не ограничатся - будут захватывать храмы Киевского патриархата", - отметил Филарет.

В связи с этим священнослужитель сообщил о намерении УПЦ КП обратиться в органы государственной власти, чтобы те защитили права и свободы верующих.

"Если наша власть не будет нас защищать, мы будем обращаться к европейской общественности, поскольку, если Украина хочет войти в Европейский Союз, то она должна выполнять демократические условия, защищать права человека, которые существуют в Европе", - добавил Филарет.

Он также уточнил, что не намерен обращаться в суд, поскольку суды в Украине "продажные".

Напомним, во Владимирском соборе Киева по инициативе Филарета прошло собрание части иерархов, священников и мирян бывшей УПЦ Киевского патриархата, который участники назвали его "поместным собором" и решили возобновить деятельность патриархата.

Православная церковь Украины созвала синод из-за "поместного собора", который провел почетный патриарх Филарет.

Синод ПЦУ констатировал потерю прав Филаретом по управлению епархией, но оставил его в ее составе.

После этого Филарет заявил о создании Синода Киевского патриархата.