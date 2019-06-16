Філарет розіслав запрошення на "собор УПЦ КП", який він скликає 20 червня

Почесний патріарх Православної церкви України розіслав запрошення на "собор" Української православної церкви Київського патріархату, який він скликає 20 червня.

Про це повідомляє Сerkvarium.

"Запрошую вас взяти участь у помісному соборі Української православної церкви Київського патріархату, який відбудеться у Свято-Володимирському кафедральному патріаршому соборі міста Києва 20 червня 2019 року об 11:00", - йдеться у запрошенні. Читайте також: Епіфаній: Владні амбіції Філарета хочуть зруйнувати столітні надії українського народу

Раніше почесний патріарх Православної церкви України Філарет заявив, що не приймає Томос, оскільки до отримання не був ознайомлений з його змістом.

В ПЦУ на це відповіли, що проведення собору ліквідованого Київського патріархату означатиме церковне розділення з усіма канонічними та юридичними наслідками. Читайте також: Проведення Філаретом "собору" означатиме церковне розділення - ПЦУ

Як повідомляв Укрінформ, у грудні 2018 року в Києві відбувся об'єднавчий церковний Собор, на якому ліквідували УПЦ КП, створили ПЦУ та обрали її предстоятелем митрополита Епіфанія, який на той момент був намісником предстоятеля УПЦ КП Філарета. У ході Собору до складу новоствореної церкви увійшли Українська православна церква Київського патріархату, Українська автокефальна православна церква та окремі єпископи УПЦ Московського патріархату.

На початку січня 2019 року новостворена церква отримала Томос про автокефалію від Вселенського патріарха.

Однак вже 14 травня почесний патріарх Філарет оприлюднив звернення, у якому оголосив, що Київський патріархат продовжує існувати, а він залишається чинним патріархом. Читайте також: Філарет підтвердив, що хоче відновити "патріархат"

Також Філарет додав, що Епіфаній порушує домовленості, нібито досягнуті на об'єднавчому Соборі 15 грудня, що призвело до двовладдя у ПЦУ. За його словами, Епіфаній має нести відповідальність за зовнішнє представництво церкви, а патріарх - за внутрішнє церковне життя в Україні.

29 травня предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній видав указ, згідно з яким документи від імені релігійного об'єднання "Українська православна церква Київського патріархату", видані після 30 січня 2019 року, є недійсними.