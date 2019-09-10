Фото-видео отчет о том как клоун из «ОНО» гулял по набережной Днепра и пугал пассажиров трамвая

В одной руке у него была связка воздушных шариков. В другой — он держал ручку младенца, похожую на цыплячью лапку. В небольшом городке Дэрри стало слишком скучно, поэтому Пеннивайз вышел за пределы киношных рамок в реальный мир, чтобы сожрать всех женщин и научиться делать мятные жвачки. Ах, да, и танцевать твист!

Нет, мы не сошли с ума после премьеры «ОНО» и у нас нет дефицита новостей — просто команда, которая не так давно выпустила в Днепр Дэдпула, снова сделала годную вещь. И не рассказать, а тем более — не показать результат работы ребят было бы настоящим преступлением.

Загадочного серийного убийцу, безжалостно забирающего жизни детей, вчера заметили в 1-м трамвае. Периодически ОНО сидело на месте кондуктора, временами — махало пассажирам и пыталось выглядеть дружелюбно. Не пугаться и не вздрагивать было довольно сложно (даже сотрудникам электротранспорта), но интерес был куда выше инстинкта самосохранения. Тем не менее, подобный перформанс не был целью привлечения внимания — просто нужно было как-то добираться с одного места съемки в другое. Изначально съемочная группа провела небольшую фотосессию в заброшке, потом же плавно переместились на Екатерининский бульвар. Не сказать, что не было другой возможности перемещаться по городу, — просто, а почему бы и нет.

«В трамвае были разногласия с кондуктором. Я сел не его место, чтобы проверить реакцию. Он подошел со словами: «Ты непонятно где сидел, а теперь сел на мое покрывало, которое только после стирки!» Я промолчал в ответ, а он заявил: «Ты думаешь, я тебя боюсь? Нет, не боюсь!» и после этой реплики всяя съемочная группа просто засмеялась вслух», — вспоминает Игорь Мороз (он явно получал удовольствие от того, что делал).

Несколько часов на просмотр фильма, еще несколько — на пошив костюмов и грим. Когда все составляющие были готовы, ребята приступили к съемке. Сейчас будет сугубо мое субъективное мнение, поэтому слабонервным просьба дальше не читать: кажется, фотосессия и видеоролик получились куда атмосфернее и страшнее, чем обе части фильма вместе взятые. К слову, почитать о том, что говорят об «ОНО-2» критики можно здесь.

В одной руке у него была связка воздушных шариков. В другой — он держал ручку младенца, похожую на цыплячью лапку. В небольшом городке Дэрри стало слишком скучно, поэтому Пеннивайз вышел за пределы киношных рамок в реальный мир, чтобы сожрать всех женщин и научиться делать мятные жвачки. Ах, да, и танцевать твист!

Нет, мы не сошли с ума после премьеры «ОНО» и у нас нет дефицита новостей — просто команда, которая не так давно выпустила в Днепр Дэдпула, снова сделала годную вещь. И не рассказать, а тем более — не показать результат работы ребят было бы настоящим преступлением.

Загадочного серийного убийцу, безжалостно забирающего жизни детей, вчера заметили в 1-м трамвае. Периодически ОНО сидело на месте кондуктора, временами — махало пассажирам и пыталось выглядеть дружелюбно. Не пугаться и не вздрагивать было довольно сложно (даже сотрудникам электротранспорта), но интерес был куда выше инстинкта самосохранения. Тем не менее, подобный перформанс не был целью привлечения внимания — просто нужно было как-то добираться с одного места съемки в другое. Изначально съемочная группа провела небольшую фотосессию в заброшке, потом же плавно переместились на Екатерининский бульвар. Не сказать, что не было другой возможности перемещаться по городу, — просто, а почему бы и нет.

«В трамвае были разногласия с кондуктором. Я сел не его место, чтобы проверить реакцию. Он подошел со словами: «Ты непонятно где сидел, а теперь сел на мое покрывало, которое только после стирки!» Я промолчал в ответ, а он заявил: «Ты думаешь, я тебя боюсь? Нет, не боюсь!» и после этой реплики всяя съемочная группа просто засмеялась вслух», — вспоминает Игорь Мороз (он явно получал удовольствие от того, что делал).

Несколько часов на просмотр фильма, еще несколько — на пошив костюмов и грим. Когда все составляющие были готовы, ребята приступили к съемке. Сейчас будет сугубо мое субъективное мнение, поэтому слабонервным просьба дальше не читать: кажется, фотосессия и видеоролик получились куда атмосфернее и страшнее, чем обе части фильма вместе взятые. К слову, почитать о том, что говорят об «ОНО-2» критики можно здесь.

Ребенок медленно выходил из тебя, как воздух из проколотой шины

Человек должен платить за то, что получает в этом мире

Он пришел сожрать тебя. И танцевать твист, разумеется

Настоящие монстры — взрослые

Стул сухой, надеюсь?

Каждый из нас чего-то боится

Теперь вы не незнакомцы, не так ли?

Я бы на его месте ему не доверяла

«… в другой он держал ручку младенца, похожую на цыплячью лапку…»

Все еще не включаешь свет, когда идешь в туалет ночью?

Слишком жутко, чтобы быть правдой

Мам?

Он рад, что познакомился с тобой до того, как ты умер

Вы можете делать вид, что не замечаете его, но что будет, когда еще один Джорджи пропадет?!