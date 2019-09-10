Фото-видео отчет о том как клоун из «ОНО» гулял по набережной Днепра и пугал пассажиров трамвая

2019-09-10 16:10

В одной руке у него была связка воздушных шариков. В другой — он держал ручку младенца, похожую на цыплячью лапку. В небольшом городке Дэрри стало слишком скучно, поэтому Пеннивайз вышел за пределы киношных рамок в реальный мир, чтобы сожрать всех женщин и научиться делать мятные жвачки. Ах, да, и танцевать твист!

Нет, мы не сошли с ума после премьеры «ОНО» и у нас нет дефицита новостей — просто команда, которая не так давно выпустила в Днепр Дэдпула, снова сделала годную вещь. И не рассказать, а тем более — не показать результат работы ребят было бы настоящим преступлением.

Загадочного серийного убийцу, безжалостно забирающего жизни детей, вчера заметили в 1-м трамвае. Периодически ОНО сидело на месте кондуктора, временами — махало пассажирам и пыталось выглядеть дружелюбно. Не пугаться и не вздрагивать было довольно сложно (даже сотрудникам электротранспорта), но интерес был куда выше инстинкта самосохранения. Тем не менее, подобный перформанс не был целью привлечения внимания — просто нужно было как-то добираться с одного места съемки в другое. Изначально съемочная группа провела небольшую фотосессию в заброшке, потом же плавно переместились на Екатерининский бульвар. Не сказать, что не было другой возможности перемещаться по городу, — просто, а почему бы и нет.

«В трамвае были разногласия с кондуктором. Я сел не его место, чтобы проверить реакцию. Он подошел со словами: «Ты непонятно где сидел, а теперь сел на мое покрывало, которое только после стирки!» Я промолчал в ответ, а он заявил: «Ты думаешь, я тебя боюсь? Нет, не боюсь!» и после этой реплики всяя съемочная группа просто засмеялась вслух», — вспоминает Игорь Мороз (он явно получал удовольствие от того, что делал).

Несколько часов на просмотр фильма, еще несколько — на пошив костюмов и грим. Когда все составляющие были готовы, ребята приступили к съемке. Сейчас будет сугубо мое субъективное мнение, поэтому слабонервным просьба дальше не читать: кажется, фотосессия и видеоролик получились куда атмосфернее и страшнее, чем обе части фильма вместе взятые. К слову, почитать о том, что говорят об «ОНО-2» критики можно здесь.

В одной руке у него была связка воздушных шариков. В другой — он держал ручку младенца, похожую на цыплячью лапку. В небольшом городке Дэрри стало слишком скучно, поэтому Пеннивайз вышел за пределы киношных рамок в реальный мир, чтобы сожрать всех женщин и научиться делать мятные жвачки. Ах, да, и танцевать твист!

Нет, мы не сошли с ума после премьеры «ОНО» и у нас нет дефицита новостей — просто команда, которая не так давно выпустила в Днепр Дэдпула, снова сделала годную вещь. И не рассказать, а тем более — не показать результат работы ребят было бы настоящим преступлением.

Загадочного серийного убийцу, безжалостно забирающего жизни детей, вчера заметили в 1-м трамвае. Периодически ОНО сидело на месте кондуктора, временами — махало пассажирам и пыталось выглядеть дружелюбно. Не пугаться и не вздрагивать было довольно сложно (даже сотрудникам электротранспорта), но интерес был куда выше инстинкта самосохранения. Тем не менее, подобный перформанс не был целью привлечения внимания — просто нужно было как-то добираться с одного места съемки в другое. Изначально съемочная группа провела небольшую фотосессию в заброшке, потом же плавно переместились на Екатерининский бульвар. Не сказать, что не было другой возможности перемещаться по городу, — просто, а почему бы и нет.

«В трамвае были разногласия с кондуктором. Я сел не его место, чтобы проверить реакцию. Он подошел со словами: «Ты непонятно где сидел, а теперь сел на мое покрывало, которое только после стирки!» Я промолчал в ответ, а он заявил: «Ты думаешь, я тебя боюсь? Нет, не боюсь!» и после этой реплики всяя съемочная группа просто засмеялась вслух», — вспоминает Игорь Мороз (он явно получал удовольствие от того, что делал).

Несколько часов на просмотр фильма, еще несколько — на пошив костюмов и грим. Когда все составляющие были готовы, ребята приступили к съемке. Сейчас будет сугубо мое субъективное мнение, поэтому слабонервным просьба дальше не читать: кажется, фотосессия и видеоролик получились куда атмосфернее и страшнее, чем обе части фильма вместе взятые. К слову, почитать о том, что говорят об «ОНО-2» критики можно здесь.

 
Ребенок медленно выходил из тебя, как воздух из проколотой шины

Ребенок медленно выходил из тебя, как воздух из проколотой шины

Человек должен платить за то, что получает в этом мире

Человек должен платить за то, что получает в этом мире

Он пришел сожрать тебя. И танцевать твист, разумеется

Он пришел сожрать тебя. И танцевать твист, разумеется

Настоящие монстры - взрослые

Настоящие монстры — взрослые

Стул сухой, надеюсь?

Стул сухой, надеюсь?

Каждый из нас чего-то боится

Каждый из нас чего-то боится

Теперь вы не незнакомцы, не так ли?

Теперь вы не незнакомцы, не так ли?

Я бы на его месте ему не доверяла

Я бы на его месте ему не доверяла

"... в другой он держал ручку младенца, похожую на цыплячью лапку..."

«… в другой он держал ручку младенца, похожую на цыплячью лапку…»

Все еще не включаешь свет, когда идешь в туалет ночью?

Все еще не включаешь свет, когда идешь в туалет ночью?

Слишком жутко, чтобы быть правдой

Слишком жутко, чтобы быть правдой

Мам?

Мам?

Он рад, что познакомился с тобой до того, как ты умер

Он рад, что познакомился с тобой до того, как ты умер

Вы можете делать вид, что не замечаете его, но что будет, когда еще один Джорджи пропадет?!

Вы можете делать вид, что не замечаете его, но что будет, когда еще один Джорджи пропадет?!

Он будет лакомиться вашей плотью и питаться вашим страхом

Он будет лакомиться вашей плотью и питаться вашим страхом

Источник: https://dp.informator.ua

 

Также в рубрике