ГБР обнаружила скрытые линзы видеокамер в раздевалках спортклуба "5 элемент"

Государственное бюро расследований (ГБР) начало уголовное производство по итогам обысков в спортивном клубе "5 элемент" (Киев), во время которых были обнаружены линзы видеокамер, вмонтированных в элементы вентиляции и сигнализации в раздевалках спортклуба.

Как сообщает пресс-служба ГБР, следователи зарегистрировали уголовное производство по факту выявления предметов, имеющих признаки специальных технических средств негласного получения информации, и на момент изъятия, возможно, находились в рабочем состоянии.

"Во время детального осмотра элементов вентиляции и сигнализации установлено, что в них вмонтированы линзы видеокамер и они подключены к сетевому кабелю. Досудебное расследование начато по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст. 359 Уголовного кодекса Украины - незаконное приобретение, сбыт или использование специальных технических средств получения информации", - указывается в сообщении.

Как сообщалось, обыски в спортклубе "5 элемент" прошли 20 декабря. Пресс- секретарь ГБР Анжелика Иванова уточнила, что следственные действия проходят в рамках расследования уголовных производств, в которых фигурирует пятый президент Украины Петр Порошенко - о купле-продаже завода "Кузня на Рыбальском" и возможном исчезновении материалов из ситуативной комнаты в Офисе президента. По материалам Интерфакс-Україна.