ГБР повторно вызовет Зверобой на допрос

Государственное бюро расследований повторно вызовет на допрос волонтерку Марусю Зверобой.

Об этом пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова рассказала "Громадському".

"Она (Зверобой - ред.) была в здании Государственного бюро расследований, но на допрос следователя не пришла... Она была вызвана для проведения следственных действий", - сказала Иванова.

По ее информации, волонтерку еще раз вызовут на допрос, но его дату не разглашается.

Как ранее сообщалось, ГБР собиралось допросить Зверобой 2 декабря.

Напомним, утром 28 ноября следователи Государственного бюро расследований пришли с обысками к волонтеру Маруси Зверобой, подозреваемой в угрозе убийством в отношении президента.

Волонтер вызвала адвоката, но детективы отказались ждать сторону защиты и угрожали выломать дверь, если Зверобой их не впустит. Когда они зашли в квартиру, предъявили решение суда и свои служебные удостоверения. По материалам ГолосUA