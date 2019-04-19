Глава ЦИК призывает украинцев не портить бюллетени и соблюдать закон

Глава Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук на своей странице в Facebook призывает граждан Украины не портить бюллетени и не фотографировать их в кабине для тайного голосования.

Она отметила, что после голосования в первом туре президентских выборов почти четверть миллиона бюллетеней признаны недействительными.

"Но это не проявление позиции. Это, фактически, оскорбление большого количества людей: работников "Полиграфкомбината "Украина", которые работали даже ночью, чтобы вовремя напечатать и упаковать; людей, которые развозили бюллетени; в конце концов, членов участковых комиссий, которые эти бюллетени получили, выдавали, а потом и считали", - написала глава ЦИК.

Слипачук также призывает граждан не нарушать закон во время голосования.

"Законом "О выборах президента Украины" установлено, что фотографирование, видеофиксация любым образом результатов волеизъявления избирателей в кабине для тайного голосования, а также демонстрация избирателем результатов волеизъявления в помещении для голосования запрещаются", - написала она.

По материалам ДонПресс