Гражданские супруги Алины Кабаевой. Что о них известно?

Алина уже давно интересует россиян не как знаменитая и одаренная спортсменка, а как прославленная женщина и общественный деятель, сообщает Fb.ru.

Вокруг девушки стало много разговоров после смелой публикации одной российской газеты о ее якобы близких отношениях с первым лицом нашей страны.

Из-за отсутствия подтверждения этой информации разговоры не утихли, а как ни странно продолжаются до сих пор. Ведь пресса продолжает получать от различных источников сведения о рождении детей у Кабаевой.

Буквально недавно было заявление от персонала и охраны вип-клиники, что у нее родилась двойня. Два этажа были закрыты и пускали только охранную службу, которая также приносила еду роженице.

В жизни 36-летней звезды было несколько романов. И все очень знаменитые. Первый возлюбленный - тоже спортсмен, футболист. Его имя Макс Бузникин. Из-за интенсивного графика молодые люлди не смогли построить крепкие отношения и несмотря на всю романтику через год расстались.

Потом был яркий роман с Шалвой Муселиани, который был так влюблен, что не признался красавице, что не разведен. Уже начав дарить ей обещания и дорогие подарки, включая мерседес из-за которого его официальный брак и раскрыли.

Алина так напереживалась от пересудов, что гарантировала, мол, никогда не буду делиться личной жизнью. То расскажет, что кандидатом наук стала. Событие произошло в 2018 году, то о своих преподавательских проектах, но о личной жизни молчит.

И о трех приписываемых ей сыновьях тоже.