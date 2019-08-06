Из Мариуполя запустили электрички в "серую зону"

Укрзализныця восстановила пригородное движение на участке Мариуполь - Южнодонбасская, которое было приостановлено пять лет назад.

"4 августа 2019 года железнодорожники восстановили движение пригородных поездов на участке Мариуполь - Южнодонбасская. Для восстановления безопасного следования поездов на этом участке региональный филиал Донецкая железная дорога АО "Укрзализныця совместно со специалистами штаба ООС проверили и подготовили инфраструктуру", - говорится в сообщении пресс- службы УЗ.

На этом участком теперь будут ездить четыре пригородных поезда. Расписание движения поездов выглядит следующим образом:

ПоездNo 6162 Мариуполь - Южнодонбасская отправится со станции Мариуполь в 5:25, а прибудет на станцию Южнодонбасская в 7:50.

ПоездNo 6105 сообщением Южнодонбасская - Мариуполь будет следовать со станции Южнодонбасская в 8:05, приедет на станцию Мариуполь в 10:39.

Еще один поезд No 6108 Мариуполь - Южнодонбасская будет отправляться из Мариуполя в 17:19, прибывать на станцию Южнодонбасская в 19:50.

Поезд No 6181 Южнодонбасская - Мариуполь отправится от станции Южнодонбасская в 20:05, в Мариуполь он прибудет в 22:33.

Движение пригородных поездов от Волновахи до станции Южнодонбасская через станцию Велико-Анадоль не осуществлялось с 2014 года.

Напомним, 6 августа в Киеве отменили сразу 9 рейсов городской электрички. В пресс-службе Киевпастранса отмену объяснили техническими неполадками и заботой о безопасности пассажиров. Жителей и гостей Киева попросили учитывать неожиданные изменения в движении транспорта Киева. По материалам Главред.