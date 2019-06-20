Избитый черкасский журналист Вадим Комаров умер в больнице

В больнице скончался журналист Вадим Комаров, которого избили 4 мая в центре Черкасс.

- С момента нападения Вадим был без сознания, находился в состоянии комы. Единственная версия покушения, а теперь уже и убийства, которую разделяют черкасские журналисты - именно профессиональная деятельность Вадима Комарова. Он был неудобным для многих местных политиков, - рассказал глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко.

Напомним, 4 мая в Черкассах жестоко избили местного журналиста Вадима Комарова. Впоследствии ему сделали операцию, он впал в кому. По материалам ICTV Факти