К охране правопорядка 9 мая были привлечены почти 22 000 правоохранителей

В четверг, 9 мая, в целом в Украине приняли участие в акциях ко Дню победы над нацизмом почти 700 тыс. человек.

Об этом сообщил пресс-секретарь Нацполиции Ярослав Тракало.

"В целом, сегодняшние мероприятия прошли спокойно и без грубых нарушений массового порядке. Всего в государстве прошло более 1400 массовых мероприятий", - сообщил Тракало.

Также Тракало подчеркнул, что самые крупные акции, посвященные Дню победы над нацизмом, проходили в Киеве, Одессе, Днепре и Запорожье.

К охране правопорядка были привлечены почти 22 000 правоохранителей. Среди них - 19,3 тысячи полицейских и 2,5 тысячи военнослужащих Нацгвардии.

"По нашим подсчетам, участие в них приняли почти 700 тысяч человек", - добавил он.

Правда, спикер Нацполиции также подчеркнул, что на данный момент полиция зарегистрировала 33 происшествия, связанные с использованием запрещенной символики. Наибольшее количество таких инцидентов было зафиксировано в Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях, а также в Киеве. Среди используемой запрещенной символики были "георгиевские ленточки", красные флаги, а также изображения серпа и молота.