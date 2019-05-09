К охране правопорядка 9 мая были привлечены почти 22 000 правоохранителей
В четверг, 9 мая, в целом в Украине приняли участие в акциях ко Дню победы над нацизмом почти 700 тыс. человек.
Об этом сообщил пресс-секретарь Нацполиции Ярослав Тракало.
"В целом, сегодняшние мероприятия прошли спокойно и без грубых нарушений массового порядке. Всего в государстве прошло более 1400 массовых мероприятий", - сообщил Тракало.
Также Тракало подчеркнул, что самые крупные акции, посвященные Дню победы над нацизмом, проходили в Киеве, Одессе, Днепре и Запорожье.
К охране правопорядка были привлечены почти 22 000 правоохранителей. Среди них - 19,3 тысячи полицейских и 2,5 тысячи военнослужащих Нацгвардии.
"По нашим подсчетам, участие в них приняли почти 700 тысяч человек", - добавил он.
Правда, спикер Нацполиции также подчеркнул, что на данный момент полиция зарегистрировала 33 происшествия, связанные с использованием запрещенной символики. Наибольшее количество таких инцидентов было зафиксировано в Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях, а также в Киеве. Среди используемой запрещенной символики были "георгиевские ленточки", красные флаги, а также изображения серпа и молота.