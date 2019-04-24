Кардиологи изменили нормы артериального давления

Верхняя граница нормы по новым параметрам составляет 130 на 80 мм рт. Столба. При данных показателях давление рекомендуют снижать.

Ранее давление советовали снижать при значении 140 на 90 мм рт. столба.

По информации ВОЗ, для людей в возрасте моложе 65 лет здоровым ориентиром является верхнее давление в пределах 120-129 мм. рт. столба. Для пациентов старше 65 лет значение не должно превышать 139 мм. рт. столба.

«Независимо от заболеваний и степеней риска нижнее давление должно оставаться в пределах 80 мм. рт. столба», – заявили европейские кардиологи.

Также отмечается, что нарушения работы сердечно-сосудистой системы станут причиной смерти более миллиарда человек. В преимущественном большинстве государств именно эти заболевания наиболее часто приводят к смертности. По материалам Комментарии