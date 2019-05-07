Карпати в травні засипає снігом

На Прикарпатті оголосили штормове попередження. В Україну йде циклон, який принесе нові дощі, місцями сніг.

У Верховинському районі Івано-Франківської області випав сніг. Про це повідомив глава райради Іван Шкіндюк у Facebook.

"Ранок 7 травня 2019 року Верховинський район, Буковецький перевал. В горах цікаво і весело, хто не живе в горах - не зрозуміє", - зазначив Шкіндюк.

Зазначимо, на 7 травня на Прикарпатті оголосили штормове попередження. Очікується дощ, в горах з мокрим снігом, посилення північно-західного вітру 15-20 м/с. (1 рівень небезпеки, жовтий). У Карпатах сильні заморозки в повітрі 0-3° (2 рівень небезпеки, помаранчевий).

Видимість на дорогах обмежена. Від сильних поривів вітру можливе падіння дерев і електроопор на проїжджі частини доріг.

Вночі 8-9 травня в західних областях заморозки на поверхні ґрунту 0-3° (1 рівень небезпеки, жовтий).

Раніше повідомлялося, що в Україну прийде циклон Ксеркс, який принесе чергову порцію дощів, гроз і навіть мокрого снігу.

Зазначимо, напередодні сніг випав у Франції і Німеччині