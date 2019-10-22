Киев оказался не готов к переходу на новый вид оплаты за проезд

Пассажиры могут еще пользоваться жетонами и старыми "зелеными" карточками в метро, но пополнить их можно не на всех станциях

Полный переход на единый электронный билет в Киеве, который был запланирован на 1 ноября 2019, отложили. В Киевской городской администрации объяснили это решение и рассказали, какие нерешенные проблемы остались при запуске современной оплаты за проезд в коммунальном транспорте.

По словам представителей КГГА, пассажири коммунального транспорта столицы уже активно используют е-билеты, но параллельно с ними до конца 2019 года также можно пользоваться и другими бесконтактными карточками для оплаты проезда, а также жетонами в метро.

Представители столичной власти заявляют, что е-билет нужно усовершенствовать. Также необходимо поставить больше автоматов для пополнения карточек. Кроме этого, некоторые проблемы наблюдаются в работе системы, она не раз давала сбои и пассажиры не могли ию воспользоваться в метро.

Напомним, с 1 ноября Киевский метрополитен планировал полностью прекратить использование жетонов и перейти на бесконтактные карточки и билеты с QR- кодом. По материалам Український Бізнес Ресурс.