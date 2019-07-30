Киевский метрополитен хочет отказаться от "зеленых карточек"

Вслед за выводом жетонов, в киевском метрополитене хотят отказаться от "зеленых карточек"

Киевский метрополитен планирует отказаться от "зеленых" карточек метро, сообщает Хмарочос.

Если жетоны будут полностью выведены из обращения до 31 октября 2019 года, то "зеленые карточки" еще некоторое время будут действовать.

Конкретные сроки отказа от них в метрополитене пока не называют, однако их уже прекратили продавать в одном из вестибюлей станции Теремки.

"В перспективе по решению города должен работать только электронный билет. 29 июля именно так заработал первый вестибюль на Теремках. Карточки метро уже не продаются, но проходить по ним пока еще можно, так как на протяжении переходного периода все инструменты еще работают", - сообщила пресс- секретарь киевского метрополитена Наталья Макогон. По материалам ЛІГА.Tech