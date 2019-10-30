Кива прокомментировал секс- скандал с Яременко

Илья Кива, который сам не без греха, пристыдил ловеласа из "Слуги народа"

Об этом сообщает Depo.ua со ссылкой на "5 канал".

Народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Илья Кива высмеял пикантную переписку "Слуги народа" Богдана Яременко на заседании Верховной Рады.

"Я прошу прощения, одни п* * *рам пишут, другие - проституткам. Кого вы сюда понабирали?! Я прошу прощения. Это любовь! Можно все, что угодно, просто не надо так вести себя аморально: заказывать проституток, заказывать мальчиков. Вы что делаете? Пошли в разнос", - прокомментировал Кива.

Напомним, журналисты уличили народного депутата от "Слуги народа" Богдана Яременко на деликатной переписке во время работы в сессионном зале парламента.

Сам Яременко прокомментировал ситуацию, заявив, что это была провокация с его стороны.

Также Яременко признался, как отреагировала жена на его "переписку с проституткой".

Позже он удалил публикацию о "провокации" и извинился перед женой и Зеленским.

А сам Илья Кива 2 октября после разговора с загадочной "Юлей Конкурс Красоты Одесса" не выдержал до окончания пленарного заседания Рады и решил помастурбировать непосредственно в сессионном зале. По материалам https://www.depo.ua