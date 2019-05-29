Климкин купил квартиру в Киеве за 3 млн гривен

Подавший в отставку министр обзавелся недвижимостью.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин купил квартиру в Киеве площадью 108,3 кв. м за 3 миллиона гривен и паркоместо за 132 тысячи гривен.

Об этом говорится в реестре электронных деклараций.

Продавцом указано физическое лицо Алексей Булгаков.

Раньше у Климкина не было недвижимости в Украине, но на его жену Марину Михайленко зарегистрирована квартира в Киеве площадью 68,2 кв. м. Также в декларации министра указана квартира родителей жены.

Напомним, 17 мая Климкин подал в отставку с должности министра и позже объявил, что будет баллотироваться в Верховную Раду. По материалам LB.ua