Князев: преждевременно называть причастных к убийству Шеремета

2019-07-23 15:02

Глава Национальной полиции Украины Сергей Князев заявил, что преждевременно называть причастных к убийству журналиста Павла Шеремета. Об этом сообщает РБК-Украина.

По его словам, преступление после трех лет расследования остается нераскрытым.

"Преступление остается нераскрытым. Мы понимаем, что общество ждет результаты и фамилии причастных к этому преступлению. Но называть их пока преждевременно", - сказал он.

Он также добавил, что следствие располагает данными о маршруте предполагаемых исполнителей убийства Шеремета перед самим преступлением.

 

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