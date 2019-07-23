Князев: преждевременно называть причастных к убийству Шеремета
2019-07-23 15:02
Глава Национальной полиции Украины Сергей Князев заявил, что преждевременно называть причастных к убийству журналиста Павла Шеремета. Об этом сообщает РБК-Украина.
По его словам, преступление после трех лет расследования остается нераскрытым.
"Преступление остается нераскрытым. Мы понимаем, что общество ждет результаты и фамилии причастных к этому преступлению. Но называть их пока преждевременно", - сказал он.
Он также добавил, что следствие располагает данными о маршруте предполагаемых исполнителей убийства Шеремета перед самим преступлением.