Коломойский опроверг слухи о своем возвращении в Украину 24 апреля

Олигарх Игорь Коломойский рассказал, что вернется в Украину не раньше официального обнародования результатов выборов президента. Об этом он сказал изданию LB.ua, комментируя информацию о своем скором возвращении.

"Да, я вернусь в страну обязательно, но не раньше официального обнародования результатов президентских выборов", - сказал Коломойский.

Ранее сегодня в социальной сети Facebook появилась информация о якобы прибытии Коломойского в Украину уже 24 апреля. Авторы "мероприятия" заявили о прибытии Коломойского в 10 утра в "Борисполь", чтобы "отпраздновать конец эпохи бедности, жадности и нищенствования".

Информация о прилете Коломойского не подтвердилась. .По материалам "Страна"