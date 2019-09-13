Коломойский в первый раз в жизни посетил YES.

Бизнесмен Игорь Коломойский впервые пришел на ежегодный международный форум Ялтинская европейская стратегия YES-2019. Он появился на мероприятии, после того как его покинул президент Украины Владимир Зеленский. Об этом сообщает LB.ua.

На вопрос корреспондента, почему его не было с утра, когда выступал президент, Коломойский ответил так: "Я не могу появляться там, где есть Зеленский. Мне [он] приятен, но, может, я ему неприятен".

Коломойский также рассказал, что встреча с Зеленским в Офисе президента состоялась не по его инициативе. "Пригласили", - сказал олигарх.