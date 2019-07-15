Леся Нікітюк похвалилася незвичайною блискучою сукнею, але її оцінили далеко не всі

Відома українська телеведуча Леся Нікітюк, яка дійшла до фіналу шоу "Танці з зірками", але не перемогла в ньому, часто ділиться з підписниками в Instagram новими фото та новинами зі свого зіркового життя. Так, в цей раз Леся опублікувала нове фото, яке викликало багато обговорень в соцмережі.

На фотографії, яку показала Леся, вона позує перед червоною доріжкою Одеського кінофестивалю. Для такого заходу Нікітюк вибрала довге плаття ніжного рожевого відтінку з переливчастими паєтками. Її волосся розпущене в красивій укладці, а на обличчі легкий вечірній макіяж. Шанувальники не втрималися і почали активно обговорювати нову публікацію зірки. Багато хто вирішили, що Нікітюк занадто захопилася схудненням, інші ж розкритикували блискуче вбрання.