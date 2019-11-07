Ляшко прокомментировал драку с Герусом в аэропорту

Олег Ляшко, экс-депутат, прокомментировал открытое полицией дело относительно его драки с нардепом от "Слуги народа" Андреем Герусом в международном аэропорту "Борисполь".

Об этом Ляшко написал на своей странице в Facebook, комментируя открытое полицией дело относительно его драки.

"По вчерашним событиями полиция открыла уголовное дело по факту насилия в отношении государственного деятеля. Пусть уточнят: какой страны "государственный деятель" потерпевший Герус? Потому что у нормальных людей язык не повернется назвать "государственным деятелем" предателя, который запустил в Украину российскую электроэнергию, позволив стране-агрессору накинуть на нас энергетическую удавку. Поэтому уголовное дело должно быть возбуждено против Геруса за государственную измену и злоупотребление властью, - написал Ляшко.

Напомним, 6 ноября Ляшко устроил драку с Герусом в международном аэропорту "Борисполь". Герус назвал драку "шоу-провокацией", а Ляшко - защитником бизнеса олигарха Рината Ахметова.

7 ноября полиция открыла уголовное дело по факту драки. Полиция не указала, по какой статье начато расследование. В рамках дела полиция намерена допросить самого Ляшко, а также очевидцев - сотрудников аэропорта. По материалам Слово і Діло.