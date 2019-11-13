Ляшко вручили повестку из-за драки с Герусом

После нападения на главу энергетического комитета ВР нардепа Андрея Геруса экс-нардепа Олега Ляшко вызвали в прокуратуру. Об этом сообщил у себя в Facebook Олег Ляшко.

Сегодня получил сообщение из Бориспольской прокуратуры. Меня вызывают на 18 ноября для вручения подозрения по делу Геруса.

Напомним, 6 ноября Олег Ляшко напал на Геруса в зале официальных делегаций VIP-терминала "Борисполя", обругав матом и обвинив его в открытии импорта российской электроэнергии. Герус в ответ обвинил Ляшко в лобби интересов Рината Ахметова.

Сьогодні випадково побачив у ЗОДі "слугу народа" Геруса, який відкрив імпорт російської електроенергії з Росії. Коли у російського лобіста закінчилися аргументи, він почав махати руками. Однак проблема від того нікуди не поділася - через зраду Геруса Україна сьогодні потрапляє в повну енергетичну залежність від країни-агресора. Ця зрада має бути розслідувана і покарана!

В ходе драки пострадала только рубашка Геруса, но в полиции открыли уголовное производство. По материалам 368.media