Метрополитен Киева вводит новые правила

Киевлянам запретят заходить в метро в грязной одежде и перевозить велосипеды без чехла. Киевский городской совет готовит новые правила пользования метрополитеном.

Соответствующий проект решения был опубликован на сайте Киевсовета.

В проект решения указано, что неопрятного пассажира не пустят в метро. Под это понятие, по мнению городских депутатов, подпадает человек обнаженный, с обнаженным торсом, в нижнем белье, без обуви, в грязной одежде и в одежде с явно выраженным специфическим и неприятным запахом.

В новой редакции правил разрешается перевозить велосипед исключительно в чехле, запрещено ездить на самокатах, роликах и скейтах. Нельзя перевозить предметы округлой формы, которые не за что держать.

Запрещено попрошайничать, расклеивать рекламу, осуществлять предпринимательскую деятельность, заниматься агитацией, громко включать музыку, играть на музыкальных инструментах и петь.Ответственность правоохранителей

Эти правила уже прописаны, однако новый документ лишь призван привести их в порядок и согласовать юридические моменты, ведь эти нормы не обновлялись более двух лет, рассказала в комментарии Радио НВ пресс-секретарь Киевского метрополитена Наталья Макогон.

Определять, нарушил ли пассажир правила, будут правоохранители

По ее словам, определять, нарушил ли пассажир правила, будут правоохранители. В конце концов, граждане также должны сообщать о таких фактах, ведь это часть общественного сознания, добавила Макогон.

"Это не столько правила метрополитена, сколько правила пользования общественным транспортом в столице, в том числе - раздел метро. Ничего кардинально нового, кроме оплаты проезда, поскольку вводится электронный билет. В метрополитене и раньше нельзя было ездить в трусах, и сейчас нельзя будет", - отметила Макогон.Противоречит Конституции

Документ несколько конфликтует с уголовным и административным кодексами, а также в некоторых случаях - с Конституцией. Непонятно, как работники метрополитена и полицейские, которые обеспечивают охрану на станциях, будут следить за выполнением правил и какие у них будут полномочия, рассказал в комментарии Радио НВ юрист общественной организации Социальное движение Виталий Дудин.

Скорее всего, работники станций просто не будут пускать нарушителей в подземку

Только правоохранители смогут силой выгонять нарушителей из метро, а сам метрополитен не может иметь охранную структуру. Скорее всего, работники станций просто не будут пускать нарушителей в подземку, добавил Дудин.

"Любые меры жесткого реагирования, ограничения свободы, свободы передвижения, выдворение кого-то, недопуск могут совершаться только правоохранительными полномочий органами. Здесь возникает ряд сопутствующих вопросов. Например, сможет отказать продавец в продаже жетонов? Если пользоваться формальной логикой, то может", - отметил Дудин.

Напомним, с 1 ноября этого года в киевском метро не будет жетонов. По сообщению Киевского метрополитена, пассажиры могут пользоваться для проезда карточкой метро, карточкой киевлянина, электронным билетом, ученическим билетом для школьников. Льготные категории граждан должны предоставить оригинал документа на контроле. По материалам Новое Время