Минкульт не будет наказывать хор Веревки за песню с "Кварталом"

Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский не будет наказывать хор Веревки за выступление в "Вечернем Квартале".

Об этом сообщил глава Минкульта Владимир Бородянский, передает Радио Свобода.

"С моей стороны - нет, - сказал министр.

"Я считаю, что есть вещи, которые находятся в культурной плоскости. И не всегда в культурной плоскости должно быть наказание. Наказание в том смысле, как кто-то считает, что надо кого-то чего-то лишить и так далее. Это же была ценностная вещь, то есть можно, а что нельзя, что хорошо, а что плохо.

По словам министра, нужно выработать политику, которая касается не только хора Веревки, а вообще управления государственными средствами, государственными расходами в сфере культуры. Он отметил, что качество и количество культурного контента должны увеличиваться.

"Приведет ли это к изменению форм финансирования? Да. Я думаю, что мы постепенно будем переходить на форматы проектного финансирования, как это сейчас делает Украинский культурный фонд. Означает ли это, что это произойдет сразу? Нет. Потому что мы хотим сохранить то достояние, то наследие, которые у нас есть, но мы хотим их улучшать, и чтобы это улучшение было зашито внутрь той системы, которую мы будем строить.

Напомним, на концерте "Квартала 95" шоумен Евгений Кошевой и хор имени Григория Веревки исполнили песню о пожаре в доме бывшей главы Национального банка Валерии Гонтаревой.

Бородянский извинился перед Гонтаревой за хор Веревки.

Коломойский назвал Милованова "дебилом", а Бородянского "подонком". По материалам Слово і Діло

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