Минкульт подтвердил ликвидацию УПЦ КП Филарета

Украинская православная церковь Киевского патриархата ликвидирована после Объединительного собора 15 декабря 2018 года.

В Министерстве культуры Украины подтвердили факт ликвидации Украинской православной церкви Киевского патриархата после того, как состоялся Объединительный собор.

После 15 декабря 2018 года УПЦ КП прекратила существование путем присоединения к Киевской митрополии православной церкви Украины (ПЦУ).

Приказом Минкульта от 30.01.2019 года No 54 был зарегистрирован устав Киевской митрополии Православной церкви Украины (ПЦУ).

Также этим приказом были признаны утратившими силу приказы министерства от 12 июня 2017 No 505 о регистрации Устава УПЦ КП.

Напомним, 13 июля Филарет подал иск в суд с просьбой не забирать Михайловский Златоверхий монастырь и церковь Успения Богородицы Пирогощей у УПЦ КП.

По материалам ICTV Факти