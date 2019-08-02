На Донбассе числятся пропавшими без вести 258 человек, - СБУ

По состоянию на конец июля 2019 года пропавшими без вести на Донбассе считаются 258 человек. Об этом сообщила пресс-служба СБУ в ответ на информационный запрос "112 Украина".

Данные предоставил Объединенный центр по координации поиска, освобождения незаконно лишенных свободы лиц в районе боевых действий в Донецкой и Луганской областях.

В Службе не уточнили, входят ли в это число военнослужащие, а также есть ли среди пропавших без вести несовершеннолетние.

Напомним, по данным Мониторинговой миссии ООН, в результате российской агрессии на Донбассе в 2014-2018 годах погибли 12,8-13 тыс. человек: по данным миссии, примерно 3 тыс. 300 погибших на Донбассе были гражданскими лицами, 4 тыс. - военнослужащими украинской армии, а 5,5 тыс. - поддерживаемыми Россией вооруженными боевиками. По материалам LB.ua